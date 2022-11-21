Правительство Канады выпустило в оборот государственные облигации для поддержки Украины

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"Чтобы предложить канадцам возможность непосредственно поддержать храбрый народ Украины, правительство Канады сегодня запускает облигацию суверенитета Украины на сумму 500 миллионов долларов, о чем впервые объявил в прошлом месяце премьер-министр. Средства помогут правительству Украины, чтобы оно могло продолжать предоставлять основные услуги украинцам этой зимой, такие как пенсии, закупка топлива и восстановление энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Детали

Правительство Канады сотрудничает с финансовыми учреждениями-участниками, чтобы предложить заинтересованным канадцам возможность приобрести государственные облигации Украины номиналом в 100 долларов США. Канадцы, заинтересованные в приобретении этой облигации, должны связаться со своим инвестиционным советником или финансовым учреждением, начиная с 21 по 29 ноября 2022 года.

Канадцы, приобретающие украинские суверенные облигации, фактически будут приобретать обычные пятилетние облигации правительства Канады по примерно текущей ставке прибыли 3,3 процента, в зависимости от рыночных условий на момент выпуска. Канадцы могут быть уверены в безопасности своих инвестиций, полностью подтвержденных кредитным рейтингом Канады AAA.

После завершения выпуска облигаций и при переговорах с Украиной сумма, равная поступлениям от облигаций, будет перечислена в Украину через счет для Украины, которым управляет Международный валютный фонд (МВФ).