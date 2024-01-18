Канада заблокирует доступ к своим технологическим исследованиям российским и китайским ученым
Киев • УНН
Канада создала список иностранных учреждений, преимущественно из Китая, россии и Ирана, которые считаются угрозой национальной безопасности, и не будет финансировать проекты, связанные с ними.
Правительство Канады составило список зарубежных институтов и лабораторий, связанных с организациями в россии, Китае и Иране, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Канады. Об этом со ссылкой на канадский ряд, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Оттава не будет финансировать проекты, если эти институты каким-то образом к ним причастны. Таким образом Канада пытается предотвратить попадание современных технологий, разрабатываемых в стране, в руки геополитических соперников.
Организации преимущественно расположены в Китае, но в списке также есть несколько из россии и Ирана. Среди них Национальный университет оборонных технологий Китая, различные китайские военные школы и иранский Университет Имама Хоссейна, который сосредоточен на ядерных исследованиях.
Обход санкций: москва купила канадскую систему для обнаружения дронов SkyEye - СМИ15.11.23, 11:57 • 80551 просмотр
Новые правила также определяют список исследовательских областей, которые в Канаде считают приоритетными и нуждаются в защите. В том числе как современные виды вооружений, аэрокосмические и спутниковые системы, но и цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, передовые энергетические технологии, медико-биологические разработки.
Дополнение
Чиновники, объявляя об ограничениях, объяснили, что в правительстве все больше опасаются, что стратегические разработки попадут в руки политических противников Канады.
В частности, недавно федеральный суд отказал в получении визы для обучения в Университете Ватерлоо (провинция Онтарио) гражданину Китая, который хотел использовать полученные знания для улучшения китайской системы здравоохранения.
Судья посчитал, что его действия подпадают под определение "нетрадиционного шпионажа", поскольку китайские власти могли принудить студента к такой противоправной деятельности.
Напомним,
Тайвань расширил список товаров запрещенных для экспорта в Россию и Беларусь, чтобы предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях.