Киев • УНН
Канада ввела санкции против 11 физических и 16 юридических лиц из России, причастных к прокремлевской дезинформации, пропаганде и военной поддержке.
Власти Канады объявили о введении дополнительных санкций против 11 физических и 16 юридических лиц из РФ, причастных к прокремлевской дезинформации и пропаганде. Об этом говорится на сайте канадского Министерства иностранных дел (МИД), передает УНН.
Детали
В сообщении указано, что меры направлены против лиц, «причастных к операциям по дезинформации и пропаганде». «Они также включают предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые поставляют ключевые технологии и электрокомпоненты для поддержки военных усилий России», - уточняется в сообщении МИД Канады. В санкционный список попали:
глава министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов;
Кроме того, Канада ввела санкции против компаний, которые помогают РФ избегать ограничений. В частности, речь идет о доступе к подсанкционным товарам и продаже нефти выше установленной G7 предельной цены.
Канада также запретила экспорт станков с числовым программным управлением, которые россияне могут использовать для производства оружия.
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