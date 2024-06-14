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Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів та військових постачальників

Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів та військових постачальників

Київ • УНН

 • 48488 перегляди

Канада запровадила санкції проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з Росії, причетних до прокремлівської дезінформації, пропаганди та військової підтримки.

Влада Канади оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з РФ, причетних до прокремлівської дезінформації та пропаганди. Про це йдеться на сайті канадського Міністерства закордонних справ (МЗС), передає УНН.

Деталі

У повідомленні вказано, що міри спрямовані проти осіб, "причетних до операцій із дезінформації та пропаганди". "Вони також включають підприємства російського військово-промислового комплексу, які постачають ключові технології і електрокомпоненти для підтримки військових зусиль Росії", - уточнюється у повідомленні МЗС Канади. У санкційний список потрапили:

голова міністерства промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов;

  • член громадської палати Катерина Мізуліна;
  • медіаменеджер Арам Габерлянов, який стоїть за російськими проєктами LifeNews, газета "Известия";
  • депутат держдуми Борис Громов;
  • депутат держдуми Олександр Сідякін;
  • авіакомпанія "Побєда";
  • АТ "Електроагрегат";
  • АТ "Електроавтоматика";
  • Новоросійське морське пароплавство;
  • Російська національна перестрахувальна компанія;
  • "Російська газета";
  • телеканали "Таврія ТВ" і "Маріуполь 2" і сайт ZaMedia — російські ЗМІ на окупованих територіях України;
  • Voice of Europe ("Голос Європи"), підконтрольний Віктору Медведчуку;
  • Навчальний центр МВС РФ в Манагуа (Нікарагуа).

Крім того, Канада ввла санкції проти компаній, які допомагають РФ уникати обмежень. Зокрема, йдеться про доступ до підсанкційних товарів і продаж нафти вище від установленої G7 граничної ціни.

Канада також заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які росіяни можуть використовувати для виробництва зброї.

Канада відправить в Україну близько 2000 знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV713.06.24, 22:23 • 26998 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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