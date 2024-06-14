Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів та військових постачальників
Київ • УНН
Канада запровадила санкції проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з Росії, причетних до прокремлівської дезінформації, пропаганди та військової підтримки.
Влада Канади оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з РФ, причетних до прокремлівської дезінформації та пропаганди. Про це йдеться на сайті канадського Міністерства закордонних справ (МЗС), передає УНН.
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У повідомленні вказано, що міри спрямовані проти осіб, "причетних до операцій із дезінформації та пропаганди". "Вони також включають підприємства російського військово-промислового комплексу, які постачають ключові технології і електрокомпоненти для підтримки військових зусиль Росії", - уточнюється у повідомленні МЗС Канади. У санкційний список потрапили:
голова міністерства промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов;
- член громадської палати Катерина Мізуліна;
- медіаменеджер Арам Габерлянов, який стоїть за російськими проєктами LifeNews, газета "Известия";
- депутат держдуми Борис Громов;
- депутат держдуми Олександр Сідякін;
- авіакомпанія "Побєда";
- АТ "Електроагрегат";
- АТ "Електроавтоматика";
- Новоросійське морське пароплавство;
- Російська національна перестрахувальна компанія;
- "Російська газета";
- телеканали "Таврія ТВ" і "Маріуполь 2" і сайт ZaMedia — російські ЗМІ на окупованих територіях України;
- Voice of Europe ("Голос Європи"), підконтрольний Віктору Медведчуку;
- Навчальний центр МВС РФ в Манагуа (Нікарагуа).
Крім того, Канада ввла санкції проти компаній, які допомагають РФ уникати обмежень. Зокрема, йдеться про доступ до підсанкційних товарів і продаж нафти вище від установленої G7 граничної ціни.
Канада також заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які росіяни можуть використовувати для виробництва зброї.
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