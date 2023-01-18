Канада вызвала "на ковер" российского посла после ударов по гражданским Украины

Детали

По ее словам, до сведения посла будет доведено, что Оттава "не приемлет неприкрытую жестокость недавних нападений России на гражданских лиц в Днепре" и осуждает "антисемитские комментарии" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Напомним

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил Президент Украины Владимир Зеленский, "не может быть и речи".

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"Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно", — заявил Лавров.

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