Канада вызвала "на ковер" российского посла после ударов по гражданским Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Посол России в Канаде вызван в министерство иностранных дел страны в связи с российскими атаками на гражданское население в Украине, включая нападение в Днепре, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли. Об этом информирует изданием DW, передает УНН.
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По ее словам, до сведения посла будет доведено, что Оттава "не приемлет неприкрытую жестокость недавних нападений России на гражданских лиц в Днепре" и осуждает "антисемитские комментарии" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Напомним
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил Президент Украины Владимир Зеленский, "не может быть и речи".
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"Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно", — заявил Лавров.
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