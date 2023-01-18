Канада викликала "на килим" російського посла після ударів по цивільним України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Посол Росії в Канаді викликаний до міністерства закордонних справ країни у зв'язку з російськими атаками на цивільне населення в Україні, включаючи напад у Дніпрі, повідомила глава канадського МЗС Мелані Жолі. Про це інформує виданням DW, передає УНН.
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За її словами, до відома посла буде доведено, що Оттава "не сприймає неприкриту жорстокість недавніх нападів Росії на цивільних осіб у Дніпрі" та засуджує "антисемітські коментарі" міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
Нагадаємо
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував Президент України Володимир Зеленський, "не може бути й мови".
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"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна", — заявив Лавров.
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