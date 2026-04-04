Канада выделила Украине почти 40 млн долларов гуманитарной помощи
Киев • УНН
Более 51 млн канадских долларов направят на медицину, жилье и поддержку ветеранов. Средства получат надежные партнеры для экстренной помощи и реформ.
Канада предоставляет Украине более 51 млн канадских долларов гуманитарной помощи, что составляет около 39 млн долларов США. Об этом сообщило МИД Канады после заявления государственного секретаря Рандипа Сараи, пишет УНН.
Детали
В канадском внешнеполитическом ведомстве отметили, что средства будут направлены на реагирование на неотложные гуманитарные потребности Украины, а также на долгосрочное восстановление и реформы.
По данным МИД Канады, финансирование передадут "опытным и надежным партнерам". Деньги планируют использовать на экстренную медицинскую помощь, обеспечение жильем, водой, санитарией и питанием.
В заявлении также указано, что часть помощи будет направлена на укрепление способности Украины предоставлять инклюзивные государственные услуги и поддерживать ветеранов.
Госсекретарь Рандип Сараи объявил о выделении 51,1 млн долларов на помощь Украине в реагировании на немедленные гуманитарные потребности, одновременно способствуя долгосрочному восстановлению и реформированию
