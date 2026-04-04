Канада виділила Україні майже 40 млн доларів гуманітарної допомоги

$43.8150.46
ukenru
5 квітня, 11:39 • 29832 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 79542 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 90383 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 109418 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 94628 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 99019 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51740 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 106777 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37291 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 86605 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
68%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 7698 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 10222 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 8874 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 6392 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 8242 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 90389 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 99022 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 106779 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 86607 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 85969 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Берні Сандерс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 21766 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 37923 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 39591 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 51170 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 65233 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136
The New York Times

Канада виділила Україні майже 40 млн доларів гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 9450 перегляди

Понад 51 млн канадських доларів спрямують на медицину, житло та підтримку ветеранів. Кошти отримають надійні партнери для екстреної допомоги та реформ.

Канада надає Україні понад 51 млн канадських доларів гуманітарної допомоги, що становить близько 39 млн доларів США. Про це повідомило МЗС Канади після заяви державного секретаря Рандіпа Сараї, пише УНН.

Деталі

У канадському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що кошти спрямують на реагування на нагальні гуманітарні потреби України, а також на довгострокове відновлення та реформи.

За даними МЗС Канади, фінансування передадуть "досвідченим та надійним партнерам". Гроші планують використати на екстрену медичну допомогу, забезпечення житлом, водою, санітарією та харчуванням.

Канада надасть Україні $1,46 млрд військової допомоги та сотні бронемашин для посилення оборони24.02.26, 20:21 • 4889 переглядiв

У заяві також зазначено, що частину допомоги спрямують на зміцнення спроможності України надавати інклюзивні державні послуги та підтримувати ветеранів.

Держсекретар Рандіп Сараї оголосив про виділення 51,1 млн доларів на допомогу Україні у реагуванні на негайні гуманітарні потреби, водночас сприяючи довготерміновому відновленню та реформуванню

– повідомили в МЗС Канади.

Україна та Канада домовилися про спільну розробку родовищ та співпрацю в енергетиці02.04.26, 06:03 • 6032 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Війна в Україні
благодійність
Канада
Україна