Канада виділила Україні майже 40 млн доларів гуманітарної допомоги

Канада надає Україні понад 51 млн канадських доларів гуманітарної допомоги, що становить близько 39 млн доларів США. Про це повідомило МЗС Канади після заяви державного секретаря Рандіпа Сараї, пише УНН.

Деталі

У канадському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що кошти спрямують на реагування на нагальні гуманітарні потреби України, а також на довгострокове відновлення та реформи.

За даними МЗС Канади, фінансування передадуть "досвідченим та надійним партнерам". Гроші планують використати на екстрену медичну допомогу, забезпечення житлом, водою, санітарією та харчуванням.

У заяві також зазначено, що частину допомоги спрямують на зміцнення спроможності України надавати інклюзивні державні послуги та підтримувати ветеранів.

Держсекретар Рандіп Сараї оголосив про виділення 51,1 млн доларів на допомогу Україні у реагуванні на негайні гуманітарні потреби, водночас сприяючи довготерміновому відновленню та реформуванню – повідомили в МЗС Канади.

