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Канада сможет участвовать в "Евровидении" после вступления в Европейский вещательный союз

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Канада получила полноправное членство в EBU после изменения правил, что позволяет участие в Евровидении. Решение принято на Генеральной ассамблее в Праге.

Канада сможет участвовать в "Евровидении" после вступления в Европейский вещательный союз

Канада стала полноправным членом Европейского вещательного союза (EBU), что открывает для страны возможность в будущем участвовать в песенном конкурсе «Евровидение». Соответствующее решение было принято во время Генеральной ассамблеи EBU в Праге, пишет УНН.

Детали

Канадская телерадиовещательная корпорация сотрудничает с европейскими вещателями еще с 1950 года, однако только теперь получила статус полноправного члена. Это также предоставляет ей доступ ко всем сетям сотрудничества Европейского вещательного союза, в частности платформам для журналистских расследований.

Членство стало возможным после изменения правил

По словам генерального директора EBU Ноэля Каррана, «голос Канады в этом сообществе делает нас сильнее».

Генеральный директор Канадской телерадиовещательной корпорации Мари-Филипп Бушар заявила, что полноправное членство будет способствовать борьбе с дезинформацией и укреплению сотрудничества между странами по обе стороны Атлантики.

В EBU пояснили, что вступление Канады стало возможным после пересмотра правил организации, которые открыли членство для вещателей из стран за пределами Европы, если они соответствуют определенным критериям Совета Европы.

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Степан Гафтко

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