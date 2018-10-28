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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 12031 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108825 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116897 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155355 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148337 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138329 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129098 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174055 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Канада приняла 117 сотрудников "Белых касок"

Канада приняла 117 сотрудников "Белых касок"

Киев  •  УНН

 • 8002 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Канада приняла 117 сотрудников сирийской неправительственной организации “Белые каски” и членов их семей. Как сообщил в воскресенье телеканал CBC, они прилетели в Канаду на прошлой неделе и будут размещены в четырех провинциях страны: Британская Колумбия, Новая Шотландия, Онтарио и Саскачеван, информирует УНН.

На прошлой неделе глава канадского МИД Христи Фриланд заявила, что Оттава занимается оформлением миграционных документов для сотрудников этой организации и членов их семей. Она также подчеркнула, что “для их безопасности, а также безопасности тех членов их семей, кто ещё находятся в Сирии, мы просим уважать их личную жизнь, поэтому никакой информации относительно их прилета и места жительства в Канаде предоставлено не будет”.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Иордании сообщило, что около 300 членов организации “Белые каски” покинули территорию королевства и отправились в страны Запада. Израиль по запросу США, Канады и ряда европейских стран эвакуировал в июле со Сирии 422 активиста “Белых касок” и членов их семей. Все они были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии, где в тот момент сирийские войска завершали операцию против вооруженных группировок. После этого Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и Швеция заявили, что готовы принять у себя часть активистов.

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