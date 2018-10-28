Канада приняла 117 сотрудников "Белых касок"

На прошлой неделе глава канадского МИД Христи Фриланд заявила, что Оттава занимается оформлением миграционных документов для сотрудников этой организации и членов их семей. Она также подчеркнула, что “для их безопасности, а также безопасности тех членов их семей, кто ещё находятся в Сирии, мы просим уважать их личную жизнь, поэтому никакой информации относительно их прилета и места жительства в Канаде предоставлено не будет”.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Иордании сообщило, что около 300 членов организации “Белые каски” покинули территорию королевства и отправились в страны Запада. Израиль по запросу США, Канады и ряда европейских стран эвакуировал в июле со Сирии 422 активиста “Белых касок” и членов их семей. Все они были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии, где в тот момент сирийские войска завершали операцию против вооруженных группировок. После этого Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и Швеция заявили, что готовы принять у себя часть активистов.