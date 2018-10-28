Канада прийняла 117 співробітників "Білих шоломів"

Минулого тижня глава канадського МЗС Христі Фріланд заявила, що Оттава займається оформленням міграційних документів для співробітників цієї організації і членів їх сімей. Вона також підкреслила, що “для їх безпеки, а також безпеки тих членів їх сімей, хто ще знаходяться в Сирії, ми просимо поважати їх особисте життя, тому ніякої інформації щодо їх прильоту та місця проживання в Канаді надано не буде”.

Раніше агентство Reuters із посиланням на заяву МЗС Йорданії повідомило, що близько 300 членів організації “Білі Шоломи” покинули територію цієї країни і вирушили до країн Заходу. Як інформував УНН, Ізраїль за запитом США, Канади і низки європейських країн евакуював у липні зі Сирії 422 активіста “Білих шоломів” та членів їх сімей. Всі вони були перевезені на територію Йорданії із південних районів Сирії, де в той момент війська Башара Асада завершували операцію проти озброєних угруповань та опозиційних сил. Після цього Велика Британія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Франція та Швеція заявили, що готові прийняти у себе частину активістів.