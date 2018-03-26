Канада присоединилась к выдворению российских дипломатов

"Канада высылает четырех российских дипломатов", - сообщили чиновники.

Напомним, 14 стран ЕС высылают российских дипломатов. Трамп высылает 60 россиян и закрывает российское консульство в Сиэтле.

Британская газета The Times ранее со ссылкой на неназванный источник сообщила, что на такой шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.