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Канада приєдналася до видворення російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Канада приєдналася до видворення російських дипломатів через отруєння у британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

"Канада висилає чотирьох російських дипломатів", - повідомили чиновники.

Нагадаємо, 14 країн ЄС висилають російських дипломатів. Трамп висилає 60 росіян і закриває російське консульство в Сіетлі.

Британська газета The Times раніше з посиланням на неназване джерело повідомила, що на такий крок можуть піти Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Латвія, Литва і низка інших європейських держав.

Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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