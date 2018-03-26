Канада приєдналася до видворення російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Канада приєдналася до видворення російських дипломатів через отруєння у британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
"Канада висилає чотирьох російських дипломатів", - повідомили чиновники.
Нагадаємо, 14 країн ЄС висилають російських дипломатів. Трамп висилає 60 росіян і закриває російське консульство в Сіетлі.
Британська газета The Times раніше з посиланням на неназване джерело повідомила, що на такий крок можуть піти Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Латвія, Литва і низка інших європейських держав.
Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.