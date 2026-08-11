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The Washington Post
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Канада привела военных в готовность из-за масштабных лесных пожаров в Британской Колумбии

Киев • УНН

 • 3442 просмотра

В Британской Колумбии из-за лесных пожаров погибла 80-летняя женщина, около 20 тысяч человек эвакуированы. Вооружённые силы Канады готовы помочь провинции, если поступит официальный запрос.

Канада привела военных в готовность из-за масштабных лесных пожаров в Британской Колумбии

Канада привела военных в состояние готовности из-за масштабных лесных пожаров в Британской Колумбии, где погибла 80-летняя женщина, а около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Associated Press, пишет УНН.

Подробности

В провинции в течение нескольких дней вспыхнули десятки пожаров, почти половина из которых вышла из-под контроля из-за жары, ветра и продолжительной засухи. Тысячи людей эвакуировались, а чиновники предупреждают об угрозе для других населённых пунктов.

Наибольшие разрушения зафиксированы вблизи Саммерленда, где проживает около 12 тысяч человек. Город эвакуировали вместе с соседним Пичлендом и прилегающими районами. По предварительным оценкам, около 10 тысяч домов остаются под распоряжением об эвакуации, ещё более 3200 могут попасть под него.

Огонь продолжает распространяться

Один из наиболее опасных пожаров — в районе Болд-Рендж. Его площадь выросла примерно до 155 квадратных километров. К тушению привлекли 19 вертолётов, однако из-за интенсивности огня полностью контролировать пожар пока не удаётся.

Мы могли бы разместить на земле ещё тысячу вертолётов и тысячу людей, но это ничего бы не изменило

— заявил министр лесного хозяйства Британской Колумбии Рави Пармер.

По данным Королевской канадской конной полиции, 80-летняя женщина погибла, пытаясь спастись от пожара вблизи Саммерленда. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал её смерть трагической и пообещал дальнейшую федеральную поддержку провинции.

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Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что Вооружённые силы страны поддерживают связь с представителями провинции и готовы помочь, если Британская Колумбия официально обратится с запросом.

Мэр Саммерленда Даг Холмс заявил, что в настоящее время нет сроков возвращения эвакуированных жителей. Из-за повреждённых линий электропередачи и опасности в разрушенных и повреждённых зданиях сначала необходимо оценить ситуацию. По его словам, масштабы разрушений пока невозможно определить.

В Канаде из-за лесного пожара эвакуируют город с населением 12 тысяч человек08.08.26, 19:15 • 5736 просмотров

Степан Гафтко

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