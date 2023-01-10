Канада приобретет комплекс NASAMS в Соединенных Штатах и передаст Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Канада приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS в Соединенных Штатах и передаст на потребности Украины. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Твиттере по итогам телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, пишет УНН.
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"Это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине. В условиях жестоких воздушных ударов россии по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов", - подчеркнула глава канадского Минобороны.
Ранее
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд. Речь шла о "хороших новостях", а точнее дополнительном пакете помощи.