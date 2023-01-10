Канада придбає комплекс NASAMS у Сполучених Штатів та передасть Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Канада придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів та передасть на потреби України. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Твіттері за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим, пише УНН.
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"Це перше безкоштовне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків", - наголосила голова канадського Міноборони.
Раніше
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з Міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Йшлося про "гарні новини", а точніше додатковий пакет безпекової допомоги.