Канада придбає комплекс NASAMS у Сполучених Штатів та передасть Україні

КИЇВ. 10 січня. УНН. Канада придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів та передасть на потреби України. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Твіттері за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим, пише УНН.