Канада может отменить оружейную сделку с Саудовской Аравией

“В контракте есть положения, которые должны соблюдаться в отношении использования оружия, которое им продается, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Если они не выполняют эти положения, то мы обязательно отменим этот контракт”. Он подчеркнул, что Канада “всегда будет отстаивать права человека, в том числе и в отношениях с Саудовской Аравией”.

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Как ранее информировал УНН, речь идет о контракте, по которому канадская компания General Dynamics Land Systems, базирующейся в Онтарио, поставит Саудовской Аравии порядке 740 бронетранспортеров модели LAV 6, в том числе с крупнокалиберным вооружением. Поставки начались в начале 2017 года, а сам договор на 15 млрд канадских долларов (тогда 12 млрд долларов США) был заключен в феврале 2014 года.

Впервые о масштабах этой сделки в мае 2015 года сообщила газета The Globe and Mail. Она отметила, что данное соглашение напрямую нарушает канадский закон, запрещающий поставки вооружения в страны, где нарушаются права человека. Публикация материала тогда вызвала большой общественный резонанс, так как газета сообщила, что подобные канадские бронемашины “Саудовская Аравия направляла в 2011 году в Бахрейн на подавление демократического восстания”. В 2016 году Трюдо заявил, что его правительство не будет отменять эту сделку.