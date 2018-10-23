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Канада може скасувати збройову угоду з Саудівською Аравією

Канада може скасувати збройову угоду з Саудівською Аравією

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Уряд Канади може скасувати багатомільйонну збройову угоду з Саудівською Аравією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо в ефірі франкомовного шоу Tout Le Monde En Parle на Radio Canada, інформує УНН

"У контракті є положення, які повинні дотримуватися стосовно використання зброї, яка їм продається, - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання. - Якщо вони не виконують ці положення, то ми обов'язково скасуємо цей контракт". Він підкреслив, що Канада "завжди буде відстоювати права людини, у тому числі і у відносинах з Саудівською Аравією".

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Як раніше інформував УНН, йдеться про контракт, за яким канадська компанія General Dynamics Land Systems, що базується в Онтаріо, поставить Саудівської Аравії порядку 740 бронетранспортерів моделі LAV 6, у тому числі з великокаліберним озброєнням. Постачання почалися на початку 2017 року, а сам договір на 15 млрд канадських доларів (тоді 12 млрд доларів США) був укладений у лютому 2014 року.

Вперше про масштаби цієї угоди у травні 2015 року повідомила газета The Globe and Mail. Вона зазначила, що дана угода безпосередньо порушує канадський закон, який забороняє поставки озброєння в країни, де порушуються права людини. Публікація матеріалу тоді викликала великий суспільний резонанс, оскільки газета повідомила, що подібні канадські бронемашини "Саудівська Аравія направляла в 2011 році в Бахрейн на придушення демократичного повстання". У 2016 році Трюдо заявив, що його уряд не буде скасовувати цю угоду.

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