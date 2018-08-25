Калинина впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира Большого Шлема
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. 21-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела квалификационный барьер на последнем в сезоне турнире Большого Шлема — Открытом чемпионате США, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале отборочного турнира киевлянка, посеянная под 26 номером, за 2 часа 7 минут обыграла австралийскую теннисистку Джейми Форлис — 3:6, 6:2, 6:1.
Для самой киевлянки это будет дебют в основной сетке Шлема. Интересно, что произошел он на турнире, где Калинина показала свой лучший результат по юниорам — стала финалисткой в 2014 году.
Итак, Ангелина Калинина стала шестой представительницей Украины в основной сетке US Open после Свитолиной, Цуренко, Бондаренко, Козловой и Ястремской.
Добавим, что в Нью-Йорке дебютирует в основе турнира Большого Шлема и 18-летняя Даяна Ястремская.