Калініна вперше в кар'єрі пробилася в основну сітку турніру Великого Шолому
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. 21-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно подолала кваліфікаційний бар’єр на останньому в сезоні турнірі Великого Шолома — Відкритому чемпіонаті США, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі відбіркового турніру киянка, посіяна під 26 номером, за 2 години 7 хвилин обіграла австралійську тенісистку Джеймі Форліс — 3:6, 6:2, 6:1.
Для самої киянки це буде дебют в основній сітці Шолома. Цікаво, що стався він на турнірі, де Калініна показала свій кращий результат по юніорам — стала фіналісткою в 2014 році.
Отже, Ангеліна Калініна стала шостою представницею України в основній сітці US Open після Світоліної, Цуренко, Бондаренко, Козлової і Ястремської.
Додамо, що в Нью-Йорку дебютує в основі турніру Великого Шолома і 18-річна Даяна Ястремська.