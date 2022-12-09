Калинина вышла в полуфинал турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Первая “ракетка” Украины Ангелина Калинина выиграла третий матч подряд на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Open Angers Arena Loire в Анже, передает УНН.
Детали
Посеянная под 2-м номером Калинина за выход в полуфинал соревнований одолела Клару Таусон из Дании – 7:6 (7:3), 6:4.
На корте теннисистки провели почти 2 часа.
Путевку в финал Калинина разыграет с немкой Анной-Леной Фридзам, которая взяла верх над француженкой Эмелин Дартрон - 6:1, 6:2.
Дополнение
Как известно, хардовый турнир в Анже пройдет до 11 декабря.