Калинина вышла в полуфинал турнира WTA

Детали

Посеянная под 2-м номером Калинина за выход в полуфинал соревнований одолела Клару Таусон из Дании – 7:6 (7:3), 6:4.

На корте теннисистки провели почти 2 часа.

Путевку в финал Калинина разыграет с немкой Анной-Леной Фридзам, которая взяла верх над француженкой Эмелин Дартрон - 6:1, 6:2.

Дополнение

Как известно, хардовый турнир в Анже пройдет до 11 декабря.