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Калинина вышла в полуфинал турнира WTA

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Первая “ракетка” Украины Ангелина Калинина выиграла третий матч подряд на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Open Angers Arena Loire в Анже, передает УНН.

Детали

Посеянная под 2-м номером Калинина за выход в полуфинал соревнований одолела Клару Таусон из Дании – 7:6 (7:3), 6:4.

На корте теннисистки провели почти 2 часа.

Путевку в финал Калинина разыграет с немкой Анной-Леной Фридзам, которая взяла верх над француженкой Эмелин Дартрон - 6:1, 6:2.

Дополнение

Как известно, хардовый турнир в Анже пройдет до 11 декабря.

Украинские Национальные Новости

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