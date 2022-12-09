Калініна вийшла до півфіналу турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Перша “ракетка” України Ангеліна Калініна виграла третій матч поспіль на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Open Angers Arena Loire в Анже, передає УНН.
Деталі
Посіяна під 2-м номером Калініна за вихід до півфіналу змагань здолала Клару Таусон з Данії - 7:6 (7:3), 6:4.
На корті тенісистки провели майже 2 години.
Путівку у фінал Калініна розіграє з німкенею Анною-Лєною Фрідзам, яка взяла гору над француженкою Емелін Дартрон - 6:1, 6:2.
Доповнення
Як відомо, хардовий турнір в Анже пройде до 11 грудня.