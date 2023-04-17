Калифорния покрылась пышным цветом после зимних ливней

Детали

Калифорния после катастрофической зимы с проливными дождями, наводнениями, оползнями и метелями, блокировавшими города, разразилась цветами, от Восточной Сьерры до Малибу, от пустынь близ Сан-Диего до лугов к северу от Сакраменто.

Редкое явление "суперцветения" на склонах и долинах происходит только после особо дождливого сезона. Последний раз штат сталкивался с этим в широком масштабе четыре года назад.

В засушливые годы многие однолетние семена полевых цветов лежат в состоянии покоя в слоях почвы, ожидая дождя, чтобы они могли прорасти. Если поступает достаточно воды, эти цветы прорываются через почти алхимическую комбинацию влаги, температуры, времени и месторасположения.

Как и в случае со многими достопримечательностями в штате с почти 40-миллионным населением, чрезмерное внимание может создать проблемы.

Самым известным примером было пышное цветение мака на озере Эльсинор в 2019 году, привлекшее внимание сотен тысяч человек. Посетители останавливались на обочине и заполняли близлежащие дороги, останавливая движение транспорта. Офицер Калифорнийской дорожной патрульной службы был убит, когда работал над управлением дорожным движением, связанным с цветением.

Чиновники округа Риверсайд сравнили ситуацию со стихийным бедствием.

В феврале этого года, после начальной серии поразивших штат штормов, руководители озера Эльсинор попытались опередить подобный хаос, объявив, что каньон Уокер будет закрыт и заблокирован.

Джонатан Рейниг, менеджер по природным ресурсам округа Риверсайд, сказал на прошлой неделе, что парковые рейнджеры, расположенные у входа в каньон Уокер, продолжали отклонять до 50 потенциальных посетителей мака в день.

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