Каліфорнія вкрилась пишним цвітом квітів після зимових злив
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Після особливо дощового сезону американська Каліфорнія переживає рідкісне явище - "суперцвітіння". Через надмірну вологість насіння польових квітів "просинаються" і починають цвісти. Видовище приваблює натовпи туристів, яких відважують спеціальні служби, щоб ті не спричиняли безлади та шкоду природі, пише УНН з посиланням на NYT.
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Каліфорнія після катастрофічної зими із зливами, повенями, зсувами та заметілями, які блокували міста, вибухнула квітами, від Східної Сьєрри до Малібу, від пустель біля Сан-Дієго до лугів на північ від Сакраменто.
Рідкісне явище "суперцвітіння" на схилах і долинах, відбувається лише після особливо дощового сезону. Останній раз штат стикався з цим у широкому масштабі чотири роки тому.
У посушливі роки багато однорічного насіння польових квітів лежать у стані спокою в шарах ґрунту, чекаючи дощу, щоб вони могли прорости. Якщо надходить достатньо води, ці квіти прориваються крізь майже алхімічну комбінацію вологи, температури, часу та місця розташування.
Як і у випадку з багатьма пам’ятками в штаті з майже 40-мільйонним населенням, надмірна увага може створити проблеми.
Найвідомішим прикладом було пишне цвітіння маку на озері Ельсінор у 2019 році, яке привернуло увагу сотень тисяч людей. Відвідувачі зупинялися на узбіччі та заповнювали прилеглі дороги, зупиняючи рух транспорту. Офіцер Каліфорнійської дорожньої патрульної служби був вбитий, коли працював над керуванням дорожнім рухом, пов’язаним із цвітінням.
Чиновники округу Ріверсайд порівняли ситуацію зі стихійним лихом.
У лютому цього року, після початкової серії штормів, які вразили штат, керівники озера Ельсінор спробували випередити подібний хаос, оголосивши, що каньйон Уокер буде закрито і заблоковано.
Джонатан Рейніг, менеджер з природних ресурсів округу Ріверсайд, сказав минулого тижня, що паркові рейнджери, розташовані біля входу в каньйон Уокер, продовжували відхиляти до 50 потенційних відвідувачів маку на день.
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