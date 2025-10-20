$41.730.10
Какие комнатные растения пользуются популярностью за рубежом?

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Растение в доме может стать центром внимания, добавить яркости и превратить его в уютное и гостеприимное место, о котором вы всегда мечтали.

Какие комнатные растения пользуются популярностью за рубежом?

Комнатные растения — это универсальный элемент, придающий уют каждому дому, который одинаково любят в разных странах. Некоторые виды растений стали популярными во всем мире, они украшают дома и в Украине, и за рубежом.

Интересно, что в разных странах мира есть свои фавориты среди растений, однако многие из них также популярны в Украине. Рассмотрим комнатные растения, которые одинаково ценятся за рубежом и в Украине.

Япония и Украина

В Японии орхидеи считаются символом нового начала. Орхидеи часто дарят на открытие нового бизнеса, офиса или магазина. Обязательно живые, в горшке, чтобы радовали владельца как можно дольше.

В Украине орхидея тоже фаворит среди покупателей. Орхидеи легко узнать по их уникальным ярким цветам. Ее дарят чаще всего на день рождения коллегам, друзьям. И самое приятное — этот цветок долго цветет, иногда несколько месяцев подряд, конечно при правильном уходе:

  • орхидея любит яркий рассеянный солнечный свет. Выберите место у окна, защищенное от прямых солнечных лучей
    • полив должен быть обильным, но с перерывами, чтобы корневая система успела просохнуть

      Мексика и Украина

      Мексика является родиной для многих видов кактусов и суккулентов. Их можно увидеть абсолютно везде. В Мексике суккуленты являются частью культуры и природной среды.

      В Украине комнатные суккуленты стали настоящим модным трендом. Чаще всего их выбирают для современных квартир и офисов. Они не требуют сложного ухода: достаточно немного света и минимального полива.

      В салоне Flowerpot вы найдете разнообразные виды суккулентов и кактусов — как для подарков, так и для создания стильного зеленого уголка в вашем доме. Наши флористы помогут подобрать оригинальные композиции для вашего дома.

      США и Украина

      Монстеру часто называют "королевой интерьеров". В США ее часто можно увидеть в офисах крупных компаний, кафе и стильных ресторанах. Ее большие, красивые и выразительные листья стали настоящим трендом во всем дизайне: обои, принты на одежде, картины с ее изображением.

      В Украине монстера не менее популярна. Она идеально подходит для больших квартир с просторными комнатами. А уход за ней очень прост - главное, достаточно света и влаги. Среди всех комнатных растений в нашем салоне, наиболее популярна именно Монстера Адансона. Она имеет красивые ажурные листья, что делает ее особенно стильной и узнаваемой. 

      Можем с точностью сказать, что все комнатные растения не имеют никаких границ, их одинаково любят как в разных странах мира, так и в Украине. Монстера, орхидея, суккуленты и другие комнатные растения, каждое из них принесет красоту, вдохновение и спокойствие в ваш дом. 

      В салоне Flowerpot большой выбор и только самые популярные комнатные растения. Поэтому не медлите, выбирайте, заказывайте, и пусть в вашем доме всегда царит уют благодаря их способности делать дом более живым.

      Лилия Подоляк

      Новости Бизнеса
      Тренд
      Мексика
      Япония
      Соединённые Штаты
      Украина