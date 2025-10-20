Які кімнатні рослини користуються популярністю за кордоном?

Кімнатні рослини — це універсальний елемент що додає затишку кожній оселі, який однаково люблять у різних країнах. Деякі види рослин стали популярними у всьому світі, вони прикрашають оселі і в Україні, і за кордоном.

Цікаво, що у різних країнах світу є свої фаворити серед рослин, проте багато з них також популярні в Україні. Розглянемо кімнатні рослини, які однаково цінують за кордоном та в Україні.

Японія та Україна

В Японії орхідеї вважаються символом нового початку. Орхідеї часто дарують на відкриття нового бізнесу, офісу або магазину. Обов'язково живі, в горщику, щоб радували власника якомога довше.

В Україні орхідея теж фаворит серед покупців. Орхідеї легко впізнати за їх унікальними яскравими квітами. Її дарують частіше всього на день народження колегам, друзям. І найприємніше — ця квітка довго цвіте, іноді кілька місяців поспіль, звісно при правильному догляді:

орхідея любить яскраве розсіяне сонячне світло. Виберіть місце біля вікна, захищене від прямих сонячних променів

полив повинен бути рясним, але з перервами, щоб коренева система встигла просохнути

Мексика та Україна

Мексика є батьківщиною для багатьох видів кактусів та сукулентів. Їх можна побачити абсолютно всюди. У Мексиці сукуленти є частиною культури та природного середовища.

В Україні кімнатні сукуленти стали справжнім модним трендом. Частіше всього їх обирають для сучасних квартир та офісів. Вони не потребують складного догляду: достатньо трохи світла та мінімального поливу.

У салоні Flowerpot ви знайдете різноманітні види сукулентів та кактусів — як для подарунків, так і для створення стильного зеленого куточка у вашому домі. Наші флористи допоможуть підібрати оригінальні композиції для вашої оселі.

США та Україна

Монстеру часто називають "королевою інтер'єрів". У США її часто можна побачити в офісах великих компаній, кав’ярнях і стильних ресторанах. Її великі, гарні та виразні листки стали справжнім трендом у всьому дизайні: шпалери, принти на одязі, картини з її зображенням.

В Україні монстера не менш популярна. Вона ідеально підходить для великих квартир з просторими кімнатами. А догляд за нею дуже простий - головне, достатньо світла та вологи. Серед усіх кімнатних рослин в нашому салоні, найбільш популярна саме Монстера Адансона. Вона має гарні ажурні листки, що робить її особливо стильною та впізнаваною.

Можемо з точністю сказати, що всі кімнатні рослини не мають ніяких кордонів, їх однаково люблять як у різних країнах світу так і в Україні. Монстера, орхідея, сукуленти та інші кімнатні рослини, кожен з них принесе красу, натхнення та спокій в вашу оселю.

В салоні Flowerpot великий вибір і тільки найпопулярніші кімнатні рослини. Тож не зволікайте, обирайте, замовляйте, і нехай у вашому домі завжди панує затишок завдяки їх здатності робити дім більш живим.