Какие грузовики покупали украинцы в 2024 году: назвали лидеров продаж

Рынок новых грузовиков в Украине закончил прошлый год ростом - продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 14%, достигнув 12,9 тыс единиц. Renault возглавляет рейтинг с 3271 проданными авто, сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В течение последнего месяца 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1354 авто. Это на 24% больше, чем в предыдущем месяце", - сообщает Укравтопром.

По сравнению с декабрем 2023 года, регистрации новых коммерческих авто, как указано, увеличились на 17%.

Всего за прошлый год украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили, как сообщается, почти 12,9 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем в 2023 году.

В ТОП-10 марок рынка новых коммерческих авто в 2024 г. вошли:

RENAULT - 3271 ед.; CITROEN - 1205 ед.; MAN - 993 ед.; FORD - 844 ед.; SCANIA - 761 ед.; MERCEDES-BENZ - 625 ед.; PEUGEOT - 614 ед.; VOLKSWAGEN - 554 ед.; IVECO - 545 ед.; HYUNDAI - 474 ед.

ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине: кто возглавил рейтинг в декабре