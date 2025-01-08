Какие грузовики покупали украинцы в 2024 году: назвали лидеров продаж
Киев • УНН
Рынок новых коммерческих автомобилей в Украине вырос на 14% в 2024 году, достигнув 12,9 тыс. единиц. Renault стала лидером продаж с 3271 проданными авто, опередив Citroen и MAN.
Рынок новых грузовиков в Украине закончил прошлый год ростом - продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 14%, достигнув 12,9 тыс единиц. Renault возглавляет рейтинг с 3271 проданными авто, сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
"В течение последнего месяца 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1354 авто. Это на 24% больше, чем в предыдущем месяце", - сообщает Укравтопром.
По сравнению с декабрем 2023 года, регистрации новых коммерческих авто, как указано, увеличились на 17%.
Всего за прошлый год украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили, как сообщается, почти 12,9 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем в 2023 году.
В ТОП-10 марок рынка новых коммерческих авто в 2024 г. вошли:
- RENAULT - 3271 ед.;
- CITROEN - 1205 ед.;
- MAN - 993 ед.;
- FORD - 844 ед.;
- SCANIA - 761 ед.;
- MERCEDES-BENZ - 625 ед.;
- PEUGEOT - 614 ед.;
- VOLKSWAGEN - 554 ед.;
- IVECO - 545 ед.;
- HYUNDAI - 474 ед.
ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине: кто возглавил рейтинг в декабре2 янв. 2025, 09:00 • 26420 просмотров