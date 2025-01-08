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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Какие грузовики покупали украинцы в 2024 году: назвали лидеров продаж

Какие грузовики покупали украинцы в 2024 году: назвали лидеров продаж

Киев  •  УНН

 • 1994 просмотра

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Рынок новых коммерческих автомобилей в Украине вырос на 14% в 2024 году, достигнув 12,9 тыс. единиц. Renault стала лидером продаж с 3271 проданными авто, опередив Citroen и MAN.

Рынок новых грузовиков в Украине закончил прошлый год ростом - продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 14%, достигнув 12,9 тыс единиц. Renault возглавляет рейтинг с 3271 проданными авто, сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В течение последнего месяца 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1354 авто. Это на 24% больше, чем в предыдущем месяце", - сообщает Укравтопром.

По сравнению с декабрем 2023 года, регистрации новых коммерческих авто, как указано, увеличились на 17%.

Всего за прошлый год украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили, как сообщается, почти 12,9 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем в 2023 году.

В ТОП-10 марок рынка новых коммерческих авто в 2024 г. вошли:

  1. RENAULT - 3271 ед.;
    1. CITROEN - 1205 ед.;
      1. MAN - 993 ед.;
        1. FORD - 844 ед.;
          1. SCANIA - 761 ед.;
            1. MERCEDES-BENZ - 625 ед.;
              1. PEUGEOT - 614 ед.;
                1. VOLKSWAGEN - 554 ед.;
                  1. IVECO - 545 ед.;
                    1. HYUNDAI - 474 ед.

                      ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине: кто возглавил рейтинг в декабре2 янв. 2025, 09:00 • 26420 просмотров

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      Экономика
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