Які вантажівки купували українці у 2024 році: назвали лідерів продажів
Київ • УНН
Ринок нових комерційних автомобілів в Україні зріс на 14% у 2024 році, досягнувши 12,9 тис. одиниць. Renault стала лідером продажів з 3271 проданими авто, випередивши Citroen та MAN.
Ринок нових вантажівок в Україні закінчив минулий рік зростанням - продажі нових комерційних автомобілів зросли на 14%, досягнувши 12,9 тис одиниць. Renault очолює рейтинг з 3271 проданими авто, повідомили в асоціації "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
"Впродовж останнього місяця 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1354 авто. Це на 24% більше, ніж у попередньому місяці", - повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з груднем 2023 року, реєстрації нових комерційних авто, як вказано, збільшилися на 17%.
Усього за минулий рік український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили, як повідомляється, майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.
До ТОП-10 марок ринку нових комерційних авто у 2024 р. увійшли:
- RENAULT - 3271 од.;
- CITROEN - 1205 од.;
- MAN - 993 од.;
- FORD - 844 од.;
- SCANIA - 761 од.;
- MERCEDES-BENZ - 625 од.;
- PEUGEOT - 614 од.;
- VOLKSWAGEN - 554 од.;
- IVECO - 545 од.;
- HYUNDAI - 474 од.
ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні: хто очолив рейтинг у грудні02.01.25, 11:00 • 27261 перегляд