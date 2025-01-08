Які вантажівки купували українці у 2024 році: назвали лідерів продажів

Ринок нових вантажівок в Україні закінчив минулий рік зростанням - продажі нових комерційних автомобілів зросли на 14%, досягнувши 12,9 тис одиниць. Renault очолює рейтинг з 3271 проданими авто, повідомили в асоціації "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

"Впродовж останнього місяця 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1354 авто. Це на 24% більше, ніж у попередньому місяці", - повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з груднем 2023 року, реєстрації нових комерційних авто, як вказано, збільшилися на 17%.

Усього за минулий рік український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили, як повідомляється, майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

До ТОП-10 марок ринку нових комерційних авто у 2024 р. увійшли:

RENAULT - 3271 од.; CITROEN - 1205 од.; MAN - 993 од.; FORD - 844 од.; SCANIA - 761 од.; MERCEDES-BENZ - 625 од.; PEUGEOT - 614 од.; VOLKSWAGEN - 554 од.; IVECO - 545 од.; HYUNDAI - 474 од.

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні: хто очолив рейтинг у грудні