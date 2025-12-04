Как выбрать легальную праздничную елку: разъяснение МВД

$42.200.13
20:25 • 2842 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 5660 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 11601 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 22568 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 21223 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 35058 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20664 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21006 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21246 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29650 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Популярные новости
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 26980 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 14289 просмотра
САП требует конфискации активов судьи, купившего Гелендваген за 10 тысяч гривен4 декабря, 13:28 • 4192 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений4 декабря, 13:45 • 12049 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 11928 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 22568 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 27029 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 35058 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 42576 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 68712 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 11967 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 25652 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 27143 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 71961 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 74737 просмотра
Как выбрать легальную праздничную елку: разъяснение МВД

Киев • УНН

 • 260 просмотра

МВД Украины советует покупать живые праздничные деревья только на официальных ярмарках. Все законно заготовленные деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом, который можно проверить онлайн.

Как выбрать легальную праздничную елку: разъяснение МВД

Покупать живые праздничные деревья стоит только на официальных ярмарках, ведь эти места являются легальными точками продаж. Об этом говорится в разъяснении Министерства внутренних дел Украины (МВД), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что все законно заготовленные деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом. В них зашифрована информация о месте заготовки, лесозаготовителе и его подчинении.

Проверить штрих-код можно на сайте: open.ukrforest.com

- указали в МВД.

Там также рассказали, как проверить маркировку новогодних деревьев и избежать сомнительных точек продаж, а также напомнили: за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных деревьев или кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним

В Киеве стартовала официальная продажа новогодних елок. Город открыл более 140 легальных локаций для реализации сертифицированных деревьев.

Вадим Хлюдзинский

