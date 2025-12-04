Как выбрать легальную праздничную елку: разъяснение МВД
Киев • УНН
МВД Украины советует покупать живые праздничные деревья только на официальных ярмарках. Все законно заготовленные деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом, который можно проверить онлайн.
Покупать живые праздничные деревья стоит только на официальных ярмарках, ведь эти места являются легальными точками продаж. Об этом говорится в разъяснении Министерства внутренних дел Украины (МВД), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что все законно заготовленные деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом. В них зашифрована информация о месте заготовки, лесозаготовителе и его подчинении.
Проверить штрих-код можно на сайте: open.ukrforest.com
Там также рассказали, как проверить маркировку новогодних деревьев и избежать сомнительных точек продаж, а также напомнили: за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных деревьев или кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним
В Киеве стартовала официальная продажа новогодних елок. Город открыл более 140 легальных локаций для реализации сертифицированных деревьев.
ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными03.12.25, 16:36 • 3024 просмотра