Как выбрать легальную праздничную елку: разъяснение МВД

Покупать живые праздничные деревья стоит только на официальных ярмарках, ведь эти места являются легальными точками продаж. Об этом говорится в разъяснении Министерства внутренних дел Украины (МВД), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что все законно заготовленные деревья имеют специальные бирки со штрих-кодом. В них зашифрована информация о месте заготовки, лесозаготовителе и его подчинении.

Проверить штрих-код можно на сайте: open.ukrforest.com - указали в МВД.

Там также рассказали, как проверить маркировку новогодних деревьев и избежать сомнительных точек продаж, а также напомнили: за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных деревьев или кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним

В Киеве стартовала официальная продажа новогодних елок. Город открыл более 140 легальных локаций для реализации сертифицированных деревьев.

