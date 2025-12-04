Як обрати легальну святкову ялинку: роз'яснення МВС

Купувати живі святкові дерева варто лише на офіційних ярмарках, адже ці місця є легальними точками продажу. Про це йдеться у роз'ясененні Мінітерства внутрішніх справ України (МВС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що усі законно заготовлені дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом. У них зашифрована інформація про місце заготівлі, лісозаготівельника та його підпорядкування.

Перевірити штрих-код можна на сайті: open.ukrforest.com - вказали в МВС.

Там також розповіли, як перевірити маркування новорічних дерев та уникнути сумнівних точок продажу, а також нагадали: за дезаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних дерев або чагарників передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо

У Києві стартував офіційний продаж новорічних ялинок. Місто відкрило понад 140 легальних локацій для реалізації сертифікованих дерев.

ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними