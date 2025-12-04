Як обрати легальну святкову ялинку: роз'яснення МВС

$42.200.13
20:25 • 2450 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 4882 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
16:56 • 11281 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 22124 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 20979 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 34792 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20567 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20933 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21166 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29518 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Популярнi новини
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 26633 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 14094 перегляди
САП вимагає конфіскації активів судді, який придбав Гелендваген за 10 тисяч гривень4 грудня, 13:28 • 3904 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень4 грудня, 13:45 • 11855 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 11664 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 15:01 • 22125 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:12 • 34795 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 42371 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 68547 перегляди
Як обрати легальну святкову ялинку: роз'яснення МВС

Київ • УНН

 • 30 перегляди

МВС України радить купувати живі святкові дерева тільки на офіційних ярмарках. Усі законно заготовлені дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом, який можна перевірити онлайн.

Купувати живі святкові дерева варто лише на офіційних ярмарках, адже ці місця є легальними точками продажу. Про це йдеться у роз'ясененні Мінітерства внутрішніх справ України (МВС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що усі законно заготовлені дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом. У них зашифрована інформація про місце заготівлі, лісозаготівельника та його підпорядкування.

Перевірити штрих-код можна на сайті: open.ukrforest.com

- вказали в МВС.

Там також розповіли, як перевірити маркування новорічних дерев та уникнути сумнівних точок продажу, а також нагадали: за дезаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних дерев або чагарників передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо

У Києві стартував офіційний продаж новорічних ялинок. Місто відкрило понад 140 легальних локацій для реалізації сертифікованих дерев.

ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними03.12.25, 16:36 • 3024 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна