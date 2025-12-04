Як обрати легальну святкову ялинку: роз'яснення МВС
Київ • УНН
МВС України радить купувати живі святкові дерева тільки на офіційних ярмарках. Усі законно заготовлені дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом, який можна перевірити онлайн.
Купувати живі святкові дерева варто лише на офіційних ярмарках, адже ці місця є легальними точками продажу. Про це йдеться у роз'ясененні Мінітерства внутрішніх справ України (МВС), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що усі законно заготовлені дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом. У них зашифрована інформація про місце заготівлі, лісозаготівельника та його підпорядкування.
Перевірити штрих-код можна на сайті: open.ukrforest.com
Там також розповіли, як перевірити маркування новорічних дерев та уникнути сумнівних точок продажу, а також нагадали: за дезаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних дерев або чагарників передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Нагадаємо
У Києві стартував офіційний продаж новорічних ялинок. Місто відкрило понад 140 легальних локацій для реалізації сертифікованих дерев.
