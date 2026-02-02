$42.810.04
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 80391 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 107654 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
Как выбрать криптобиржу в 2026 году: ключевые критерии

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Выбирая платформу, ориентируйтесь на проверенные временем компании, которые заботятся о защите ваших средств. Хотя выбор конкретных инструментов — это индивидуальное дело, именно функционал и безопасность биржи становятся фундаментом вашего финансового успеха.

Как выбрать криптобиржу в 2026 году: ключевые критерии

Криптовалютный рынок проходит этап активной трансформации, а количество площадок для торговли цифровыми активами неуклонно растет. Сегодня криптобиржа — это уже не просто сервис для обмена монет, а полноценная финансовая экосистема. От вашего выбора зависит не только удобство интерфейса, но и безопасность капитала и прибыльность операций. УНН подготовил детальный гайд, который поможет выбрать надежную платформу для работы с виртуальными активами.

Какими бывают криптобиржи?

Прежде чем открывать счет, важно определить тип платформы, который вам подходит:

  1. Централизованные биржи (CEX). Самый популярный формат. Такие платформы выступают посредниками между покупателями и продавцами, обеспечивают высокую ликвидность и берут на себя ответственность за техническую инфраструктуру. Они просты в использовании, поддерживают операции с гривной или долларом и предлагают широкий спектр продуктов: от спотовой торговли до криптодепозитов. Примеры: WhiteBIT, Binance, Coinbase.
    1. Децентрализованные биржи (DEX). Выбор тех, кто стремится к полной анонимности и контролю. Торговля здесь происходит непосредственно между пользователями через смарт-контракты, а активы хранятся на личных кошельках владельцев. Однако работа с DEX требует опыта, они обычно не поддерживают государственные валюты (фиат) напрямую и имеют ограниченную ликвидность. Примеры: Uniswap, PancakeSwap, Curve Finance.

      Ключевые критерии выбора

      Чтобы минимизировать риски, оценивайте платформу по следующим параметрам:

      • Репутация и прозрачность. Отдавайте предпочтение площадкам, работающим на рынке более 3–5 лет, имеющим публичное руководство и открытые данные о регистрации.
        • Безопасность. Это комплексный показатель, включающий:
          • Ликвидность и торговые пары. Чем больший объем торгов на бирже, тем быстрее вы сможете совершить сделку по выгодной цене без «проскальзываний».
            • Комиссии и пополнение/вывод средств. Обращайте внимание не только на процент от объема торгов, но и на сборы за пополнение/снятие средств. Важно, чтобы платформа предлагала удобные способы пополнения: банковские карты, P2P-переводы или платежные системы.
              • Техническая поддержка. Наличие оперативного «живого» чата со специалистами вместо ограниченных инструкций бота — критически важный фактор в случае возникновения трудностей.

                Дополнительный функционал для пассивного дохода

                Современные биржи предлагают инструменты для получения прибыли без активной торговли. Одним из самых популярных является криптодепозит. Вы передаете активы бирже на определенный срок и получаете вознаграждение. Наиболее прогнозируемым вариантом являются депозиты в стейблкоинах (например, USDT), курс которых привязан к доллару США. В частности, на WhiteBIT годовой план в USDT может приносить до 18,64% годовых.

                Итог: Выбирая платформу, ориентируйтесь на проверенные временем компании, которые заботятся о защите ваших средств. Хотя выбор конкретных инструментов — это индивидуальное дело, именно функционал и безопасность биржи становятся фундаментом вашего финансового успеха.

                Лилия Подоляк

                Новости Бизнеса