Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 25510 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 52418 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 69797 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 48105 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 48842 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 35393 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51749 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65232 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40666 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Як обрати криптобіржу у 2026 році: ключові критерії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Обираючи платформу, орієнтуйтеся на перевірені часом компанії, що дбають про захист ваших коштів. Хоча вибір конкретних інструментів — це індивідуальна справа, саме функціонал і безпека біржі стають фундаментом вашого фінансового успіху.

Як обрати криптобіржу у 2026 році: ключові критерії

Криптовалютний ринок проходить етап активної трансформації, а кількість майданчиків для торгівлі цифровими активами невпинно зростає. Сьогодні криптобіржа — це вже не просто сервіс для обміну монет, а повноцінна фінансова екосистема. Від вашого вибору залежить не лише зручність інтерфейсу, а й безпека капіталу та прибутковість операцій. УНН підготував детальний гайд, який допоможе обрати надійну платформу для роботи з віртуальними активами.

Якими бувають криптобіржі?

Перш ніж відкривати рахунок, важливо визначити тип платформи, який вам підходить:

  1. Централізовані біржі (CEX). Найпопулярніший формат. Такі платформи виступають посередниками між покупцями та продавцями, забезпечують високу ліквідність та беруть на себе відповідальність за технічну інфраструктуру. Вони прості у використанні, підтримують операції з гривнею чи доларом та пропонують широкий спектр продуктів: від спотової торгівлі до криптодепозитів. Приклади: WhiteBIT, Binance, Coinbase.
    1. Децентралізовані біржі (DEX). Вибір тих, хто прагне повної анонімності та контролю. Торгівля тут відбувається безпосередньо між користувачами через смартконтракти, а активи зберігаються на особистих гаманцях власників. Проте робота з DEX вимагає досвіду, вони зазвичай не підтримують державні валюти (фіат) напряму та мають обмежену ліквідність. Приклади: Uniswap, PancakeSwap, Curve Finance.

      Ключові критерії вибору

      Щоб мінімізувати ризики, оцінюйте платформу за наступними параметрами:

      • Репутація та прозорість. Надавайте перевагу майданчикам, що працюють на ринку понад 3–5 років, мають публічне керівництво та відкриті дані про реєстрацію.
        • Безпека. Це комплексний показник, що включає:
          • Ліквідність та торгові пари. Чим більший обсяг торгів на біржі, тим швидше ви зможете здійснити угоду за вигідною ціною без «прослизань».
            • Комісії та поповнення/виведення коштів. Звертайте увагу не лише на відсоток з обʼєму торрів, а й на збори за поповнення/зняття коштів. Важливо, щоб платформа пропонувала зручні способи поповнення: банківські картки, P2P-перекази або платіжні системи.
              • Технічна підтримка. Наявність оперативного «живого» чату з фахівцями замість обмежених інструкцій бота — критично важливий фактор у разі виникнення труднощів.

                Додатковий функціонал для пасивного доходу

                Сучасні біржі пропонують інструменти для отримання прибутку без активної торгівлі. Одним із найпопулярніших є криптодепозит. Ви передаєте активи біржі на певний термін і отримуєте винагороду. Найбільш прогнозованим варіантом є депозити у стейблкоїнах (наприклад, USDT), курс яких прив'язаний до долара США. Зокрема, на WhiteBIT річний план у USDT може приносити до 18,64% річних.

                Підсумок: Обираючи платформу, орієнтуйтеся на перевірені часом компанії, що дбають про захист ваших коштів. Хоча вибір конкретних інструментів — це індивідуальна справа, саме функціонал і безпека біржі стають фундаментом вашого фінансового успіху.

                Лілія Подоляк

                Новини Бізнесу