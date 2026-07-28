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Как Украина может помочь США занять лидирующие позиции в производстве беспилотников - Хмара дал первое интервью блогерке Лумер

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Американская активистка Лора Лумер записала эксклюзивное интервью с новоназначенным министром обороны Украины Евгением Хмарой. Они обсудили состояние войны с рф и сотрудничество в производстве беспилотников.

Как Украина может помочь США занять лидирующие позиции в производстве беспилотников - Хмара дал первое интервью блогерке Лумер

Американская консервативная активистка, блогерша и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер записала эксклюзивное интервью с новоназначенным министром обороны Украины Евгением Хмарой. Говорили о "состоянии войны" с рф и о том, как Украина может помочь США занять лидирующие позиции в мире в производстве беспилотников, передает УНН.

Я только что провела эксклюзивное интервью с недавно назначенным министром обороны Украины Евгением Хмарой. Мы поговорили о текущем состоянии войны с россией, о том, как он видит долгосрочные военные отношения Украины с Соединенными Штатами, и о том, как Украина может помочь Соединенным Штатам занять лидирующие позиции в мире в производстве беспилотников и современных боевых действиях, чтобы обе страны могли победить своих общих врагов и сдержать российскую 

- сообщила Лумер.

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Блогерша добавила, что полное интервью будет скоро.

Лумер также уточнила, что это первое интервью, которое Хмара дал после того, как был назначен исполняющим обязанности министра обороны Украины президентом Зеленским.

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Антонина Туманова

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Украина