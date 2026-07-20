Хмара и Сибига приступили к исполнению обязанностей министров обороны и иностранных дел
Киев • УНН
Евгений Хмара стал и.о. министра обороны, а Андрей Сибига — и.о. министра иностранных дел. Соответствующие распоряжения вступили в силу 20 июля.
Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига приступили к выполнению обязанностей, передает УНН со ссылкой на правительственные распоряжения.
Детали
Согласно распоряжению №722-р, Евгений Хмара назначен заместителем министра обороны, а распоряжением №723-р на Хмару возложено временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра обороны.
Также распоряжением №720-р, Андрей Сибига назначен первым заместителем министра иностранных дел Украины, а распоряжением №721-р - и.о. министра иностранных дел Украины.
Распоряжения вступили в силу сегодня, 20 июля.
Напомним
Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.