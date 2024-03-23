Как работает российская тактика "двойного удара", направленная против украинских спасателей и полиции

Патрульные показали видео с бодикамеры, где зафиксирован момент попадания "шахеда" неподалеку спасателей и полицейских, которые оказывали помощь пострадавшим из-за предыдущего российского обстрела. Видео с места атаки опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

На видео - момент попадания Шахеда в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, которые оказывали помощь пострадавшим в результате предыдущего попадания другого Шахеда в гражданские объекты и жилые дома. - прокомментировали полицейские.

Детали

По данным правоохранителей из-за этого удара пострадали двое: полицейский и спасатель.

В ведомстве отметили, что враг постоянно использует тактику "двойных ударов".

Враг постоянно использует тактику "двойных ударов", которая нацелена на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи. Гражданские, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго "прилета". Это - самая циничная тактика, отработанная врагом во многих уголках мира. - отметили в полиции.

Напомним

Утром УНН писал, что в Харькове получили ранения спасатель и полицейский в результате повторных вражеских обстрелов во время ликвидации пожара, вызванного первым ударом беспилотника.