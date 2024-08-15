Как обменять водительское удостоверение по истечении 2-летнего срока - ответ МВД

На сегодня полученные водительские удостоверения впервые выдаются сроком на 2 года. После его окончания водительские документы необходимо обменять. В Министерстве внутренних дел напомнили алгоритм действий, как это сделать онлайн и при личном обращении в сервисный центр МВД, пишет УНН.

Детали

Обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, осуществляется после окончания срока его действия. То есть, водители могут получить новый документ начиная со дня, следующего после даты, указанной как конечная в имеющемся водительском.

Получить услугу, как сообщается, возможно любыми тремя удобными способами:

в любом удобном сервисном центре МВД при личном обращении;

онлайн через Кабинет водителя;

онлайн через приложение "Дія".

Обмен водительского удостоверения в сервисном центре МВД

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал е-записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеющееся водительское удостоверение, подлежащее обмену. Во время действия военного положения медицинская справка не является обязательной.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Для заказа услуги онлайн, необходимо авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении "Дія", выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа, выбрать тип удостоверения - цифровое или пластик. После этого указать способ получения - в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты по Украине, или курьером по указанному адресу.

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"Обращаем внимание: если лицо совершило более 2 нарушений правил дорожного движения, обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД", - отметили в ведомстве.

Если водитель был лишен права управления транспортным средством, чтобы получить удостоверение, по данным министерства, он должен пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.