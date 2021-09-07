Кадровые изменения в правительстве: политолог назвал основания для увольнения министра АПК Лещенко

Детали

Первое - безответственные и громкие заявления министра, говорит политолог Александр Кочетков. В частности, обещания наказывать санкциями за земельное рейдерство.

Раньше УНН сообщал, что один из крупнейших агрохолдингов страны "Кернел" прибегает к земельному рейдерству, что в частности подтверждается материалами следствия правоохранителей, но вместо обещанных санкций министр Лещенко поддерживает пиар-мероприятия основателя компании Андрея Веревского.

Несмотря на публичные обещания Лещенко в министерстве АПК теперь утверждают, что земельным рейдерством должны заниматься не они, а Минюст.

О том, что земельное рейдерство активизировано, а не заблокировано - указывает и сегодняшний круглый стол на тему "Общественная антирейдерская платформа. Презентация и обсуждение мер противодействия рейдерству и защите прав собственности в условиях рынка земли". Из самого названия мероприятия следует, что украинские фермеры не чувствуют себя защищенными, а власть не гарантирует сохранность собственности.

Итак, в итоге: земельное рейдерство есть, а обещанных Лещенко санкций нет.

Второе основание для отставки, на которое указывает Александр Кочетков, заключается в фактическом бездействии министра.

"Результаты его работы никакие. Никакие и такие же пустые его заявления, ничего о нем сказать нельзя. Никакой инициативы, ни одного действия, которое было бы заметно, что-то там на помощь фермерам, или хотя бы какие-то решения - нет. Даже не попытались решить с Китаем вопрос по долгам, они готовы сотрудничать, но нужно решать вопрос. То есть ни одна из болезненных тем решения так не дождалась от него или хотя бы начала процесса. Так что он никакой и ни о чем", - говорит Кочетков.

В СМИ указывают и на третье основание - провал программы орошения, что является частью аграрной программы президента.

Аналитический ресурс "Слово и дело" добавляет, что Лещенко также не успел безотлагательно к сентябрю 2021 года принять подзаконные акты для работы земельных электронных аукционов.