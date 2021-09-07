Кадрові зміни в уряді: політолог назвав підстави для звільнення міністра АПК Лещенка

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Перша — безвідповідальні та гучні заяви міністра, каже політолог Олександр Кочетков. Зокрема, обіцянки карати санкціями за земельне рейдерство.

Ранше УНН повідомляв, що один з найбільших агрохолдингів країни “Кернел” вдається до земельного рейдерства, що зокрема підтверджується матеріалами слідства правоохоронців, але замість обіцяних санкцій міністр Лещенко підтримує піар -заходи засновника компанії Андрія Веревського.

Попри публічні обіцянки Лещенка у міністерстві АПК тепер стверджують, що земельним рейдерством мають опікуватися не вони, а Мінюст.

Про те що земельне рейдерство активізовано, а не заблоковано — вказує і сьогоднішній круглий стіл на тему “Громадська антирейдерська платформа. Презентація та обговорення заходів протидії рейдерству та захисту прав власності в умовах ринку землі”. Із самої назви заходу вбачається, що українські фермери не почувають себе захищеними, а влада не гарантує збереження власності.

Отже, у підсумку: земельне рейдерство є, а обіцяних Лещенком санкцій немає.

Друга підстава для відставки, на яку вказує Олександр Кочетков, полягає у фактичній бездіяльності міністра.

“Результати його роботи ніякі. Ніякі і такі самі порожні його заяви, нічого про нього сказати не можна. Жодної ініціативи, жодної дії, яка була б помітна, щось там на допомогу фермерів, чи хоча б якісь рішення — немає. Навіть не спробували вирішити з Китаєм питання по боргам, вони готові співпрацювати, але ж потрібно розв’язувати питання. Тобто жодні з болючих тем рішення не дочекалися від нього чи хоча б початку процесу. Так що він ніякий і ні про що”, — каже Кочетков.

У ЗМІ вказують і на третю підставу — провал програми зрошення, що є частиною аграрної програми президента.

Аналітичний ресурс “Слово і діло” додає, що Лещенко також не встиг невідкладно до вересня 2021 року ухвалити підзаконні акти для роботи земельних електронних аукціонів.