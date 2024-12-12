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Кадыров заявил об атаке БПЛА на здание спецполка полиции в грозном

Кадыров заявил об атаке БПЛА на здание спецполка полиции в грозном

Киев  •  УНН

 • 3985 просмотра

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Беспилотник атаковал полк полиции имени ахмата кадырова в грозном, ранив 4 бойцов стражи. рамзан кадыров заявил о повреждении здания и угрожает местью Украине.

Президент чечни рамзан кадыров заявил об атаке БПЛА на полк полиции спецназначения в грозном, по его данным, ранены 4 бойцов. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.

По его словам, в 00:55 над казарменными зданиями полка полиции им. ахмата кадырова Министерства внутренних дел в чечне был сбит беспилотник, а обломки при падении вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.

"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Личный состав, который дежурил, в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - заверил глава Чечни.

кадыров раскритиковал путинских силовиков и заявил об их неэффективности5 дек. 2024, 10:34 • 14733 просмотра

Также добавил, что "каких-то серьезных повреждений здание не получило, а сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла".

Кадыров гневно обвинил Украину в этом дроновом ударе и запугивал местью.

Кроме того, он рассказал якобы о готовности резерва из 84-х тысяч "добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу".

"Мы этого так не оставим! И только за этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев", -  утверждает кадыров.

Также российские Telegram-каналы пишут, что на место взрыва съехались спецслужбы. По предварительной информации есть раненые.

Напомним,

4 декабря украинский дрон нанес удар по зданию полка полиции спецназначения имени ахмата кадырова в грозном. рамзан кадыров подтвердил атаку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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