Кадыров заявил об атаке БПЛА на здание спецполка полиции в грозном

Президент чечни рамзан кадыров заявил об атаке БПЛА на полк полиции спецназначения в грозном, по его данным, ранены 4 бойцов. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.

По его словам, в 00:55 над казарменными зданиями полка полиции им. ахмата кадырова Министерства внутренних дел в чечне был сбит беспилотник, а обломки при падении вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.

"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Личный состав, который дежурил, в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - заверил глава Чечни.

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Также добавил, что "каких-то серьезных повреждений здание не получило, а сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла".

Кадыров гневно обвинил Украину в этом дроновом ударе и запугивал местью.

Кроме того, он рассказал якобы о готовности резерва из 84-х тысяч "добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу".

"Мы этого так не оставим! И только за этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев", - утверждает кадыров.

Также российские Telegram-каналы пишут, что на место взрыва съехались спецслужбы. По предварительной информации есть раненые.

Напомним,

4 декабря украинский дрон нанес удар по зданию полка полиции спецназначения имени ахмата кадырова в грозном. рамзан кадыров подтвердил атаку.