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Кадыров призвал к крупномасштабной операцию в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика в Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна", - написал он.

Добавим

Тем временем, самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы может принять решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это будет означать задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

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