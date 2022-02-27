Кадыров призвал к крупномасштабной операцию в Украине

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"Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика в Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна", - написал он.

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Тем временем, самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы может принять решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это будет означать задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.