Кадиров закликав до великомасштабної операції в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав почати великомасштабну операцію в усіх напрямках на території України. Про це він написав у своєму Telegram, пише УНН.
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"Настав час приймати конкретне рішення і почати великомасштабну операцію по всіх напрямках і території України. Я сам особисто не раз розробляв тактику і стратегію проти терористів, брав участь у боях. У моєму розумінні обрана тактика в Україні занадто повільна. Вона триває довго і, на мій погляд, не ефективна", - написав він.
Додамо
Тим часом, самопроголошений уряд Республіки Білорусь в найближчі години може прийняти рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.