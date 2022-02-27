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Кадиров закликав до великомасштабної операції в Україні

Кадиров закликав до великомасштабної операції в Україні

Київ • УНН

 • 1082377 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав почати великомасштабну операцію в усіх напрямках на території України. Про це він написав у своєму Telegram, пише УНН.

Цитата

"Настав час приймати конкретне рішення і почати великомасштабну операцію по всіх напрямках і території України. Я сам особисто не раз розробляв тактику і стратегію проти терористів, брав участь у боях. У моєму розумінні обрана тактика в Україні занадто повільна. Вона триває довго і, на мій погляд, не ефективна", - написав він.

Додамо

Тим часом, самопроголошений уряд Республіки Білорусь в найближчі години може прийняти рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

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