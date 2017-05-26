Кабмин уволил главу Гослесагентства К.Юшкевич - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристину Юшкевич. Об этом журналистам заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“Решение (об увольнении — ред.) принято, оно сегодня в Секретариате КМУ и готовится к подписанию”, — сказал В.Гройсман.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил народных депутатов и аппарат Верховной Рады жаловаться ему на тех министров, которые пропускают заседания парламентских комитетов.