Кабмин уволил главу Гослесагентства К.Юшкевич - В.Гройсман

“Решение (об увольнении — ред.) принято, оно сегодня в Секретариате КМУ и готовится к подписанию”, — сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил народных депутатов и аппарат Верховной Рады жаловаться ему на тех министров, которые пропускают заседания парламентских комитетов.