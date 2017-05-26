Кабмін звільнив голову Держлісагентства Х.Юшкевич - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів України Христину Юшкевич. Про це журналістам заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Рішення (про звільнення — ред.) прийнято, воно сьогодні в Секретаріаті КМУ і готується до підписання”, — сказав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив народних депутатів і апарат Верховної Ради скаржитися йому на тих міністрів, які пропускають засідання комітетів.