Кабмин уволил двух заместителей министра финансов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Кабинет Министров Украины уволил заместителей министра финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг. Об этом сообщил министр Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"Уволить Буцу и Марченко", - сказал он.
Ю.Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
С.Марченко был назначен заместителем министра конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.
Кроме того, Розенко сообщил, что Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя министра финансов Юрия Буцу правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом.
"Назначил Сергея Верланов и Юрия Джигирей на должности заместителей министра финансов", - добавил министр.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка в связи с "распространением искаженной информации среди международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС".