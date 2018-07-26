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Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів

Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Кабінет Міністрів України звільнив заступників міністра фінансів Юрія Буцу та Сергія Марченка. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер. Про це повідомив міністр Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

"Звільнили Буцу та Марченка", - сказав він.

Ю.Буца був призначений заступником міністра з питань європейської інтеграції з початку травня 2016 року, а до цього обіймав посаду члена Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку України.

С.Марченко був призначений заступником міністра наприкінці травня 2016 року. Є фахівцем у напрямках фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.

Крім того, Розенко повідомив, що Кабінет міністрів України призначив колишнього заступника міністра фінансів Юрія Буцу урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом.

"Призначив Сергія Верланова і Юрія Джигирей на посади заступників міністра фінансів", - додав міністр.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка у зв’язку з “поширенням викривленої інформації серед міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС”.

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