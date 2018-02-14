Кабмин утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75020 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89465 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92102 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110257 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101318 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104972 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111950 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117136 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122927 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134502 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Кабмин утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО

Кабмин утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 10787 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Кроме того, Кабмин одобрил соответствующий проект указа Президента Украины с целью последующего внесения акта на подпись Главе государства.

Отметим, годовая национальная программа - главный программный документ, который направляет и регулирует весь комплекс вопросов сотрудничества с НАТО.

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Программа на 2018 год содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств, не считая местные органы власти и другие институты и организации.

Этот документ является основным стратегическим документом планирования внутригосударственных реформ в контексте взаимодействия Украины с Североатлантическим Альянсом. Цель этого взаимодействия - подготовка к вступлению в НАТО.

Напомним, посол США выступила против блокирования заседаний комиссии Украина-НАТО.

Украинские Национальные Новости

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