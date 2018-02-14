Кабмин утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Кроме того, Кабмин одобрил соответствующий проект указа Президента Украины с целью последующего внесения акта на подпись Главе государства.
Отметим, годовая национальная программа - главный программный документ, который направляет и регулирует весь комплекс вопросов сотрудничества с НАТО.
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Программа на 2018 год содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств, не считая местные органы власти и другие институты и организации.
Этот документ является основным стратегическим документом планирования внутригосударственных реформ в контексте взаимодействия Украины с Североатлантическим Альянсом. Цель этого взаимодействия - подготовка к вступлению в НАТО.
Напомним, посол США выступила против блокирования заседаний комиссии Украина-НАТО.