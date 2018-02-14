Кабмін затвердив річну національну програму Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Крім того, Кабмін схвалив відповідний проект указу Президента України з метою подальшого внесення акта на підпис Главі держави.
Зазначимо, рчна національна програма - головний програмний документ, що спрямовує та регулює весь комплекс питань співробітництва з НАТО.
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Програма на 2018 рік містить 444 заходи за участі 58 міністерств та відомств, не враховуючи місцеві органи влади та інші інституції й організації.
Цей документ є основним стратегічним документом планування внутрішньодержавних реформ у контексті взаємодії України з Північноатлантичним Альянсом. Мета цієї взаємодії – підготовка до набуття членства у НАТО.
Нагадаємо, посол США виступила проти блокування засідань комісії Україна-НАТО.