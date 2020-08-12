Кабмин утвердил примерные договоры аренды госимущества

"Закон об аренде государственного коммунального имущества вступил в действие с 1 февраля, но до сих пор он не действует, потому что мы не приняли несколько подзаконных актов. Это касается как аренды коммерческими субъектами так и государственными органами власти, которые не могут куда-то переехать", - сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Так, правительство утвердило:

▪️ примерный договор аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия, его обособленного структурного подразделения;

▪️ примерный договор аренды недвижимого имущества, другого отдельного индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества.