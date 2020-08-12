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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72740 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99707 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123791 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105646 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125547 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100808 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101706 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Кабмин утвердил примерные договоры аренды госимущества

Кабмин утвердил примерные договоры аренды госимущества

Киев  •  УНН

 • 18237 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил два примерных договора аренды государственного имущества, которые позволят работать ЗУ "Об аренде государственного имущества". Соответствующее решение поддержали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Закон об аренде государственного коммунального имущества вступил в действие с 1 февраля, но до сих пор он не действует, потому что мы не приняли несколько подзаконных актов. Это касается как аренды коммерческими субъектами так и государственными органами власти, которые не могут куда-то переехать", - сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Так, правительство утвердило: 

▪️ примерный договор аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия, его обособленного структурного подразделения;
▪️ примерный договор аренды недвижимого имущества, другого отдельного индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества.

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