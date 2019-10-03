Рада ухвалила закон про оренду держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект № 1055-1 про оренду державного і комунального майна. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про оренду державного та комунального майна направлений на суттєве удосконалення, спрощення і скорочення процедур оренди такого майна для досягнення прозорості та відкритості цього процесу, залучення широкого кола інвесторів до нього.
У проекті ЗУ “Про оренду державного та комунального майна”, як вказують його ініціатори, встановлено принципово новий порядок передачі державного та комунального майна в оренду, крім того, загалом спрощено процедуру передачі в оренду об’єктів державної та комунальної власності.
Передача в оренду державного та комунального майна, згідно з проектом закону, замість застарілої процедура проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні в електронній торговій системі.
Проектом закону передбачається утворення двох переліків — “Перелік першого типу” (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) або “Перелік другого типу” (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).
Законопроектом визначено ключові етапи процедури передачі в оренду державного та комунального майна, що забезпечуватимуть прозорість, конкурентність та максимальну економічну віддачу державі та місцевим органам влади від надання свого майна в оренду.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить оптимізувати законодавство з питань оренди державного і комунального майна, удосконалити механізми та процедури передачі державного та комунального майна в оренду, прискорити вказані процеси, підвищити економічну ефективність проведення аукціону права оренди та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.
В ході підготовки законопроекту до другого читання профільний комітет отримав 97 поправок, з яких 59 було враховано.
Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 1055-1 про оренду державного і комунального майна.