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Рада ухвалила закон про оренду держмайна

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект № 1055-1 про оренду державного і комунального майна. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила закон про оренду держмайна

Проект закону про оренду державного та комунального майна направлений на суттєве удосконалення, спрощення і скорочення процедур оренди такого майна для досягнення прозорості та відкритості цього процесу, залучення широкого кола інвесторів до нього.

У проекті ЗУ “Про оренду державного та комунального майна”, як вказують його ініціатори, встановлено принципово новий порядок передачі державного та комунального майна в оренду, крім того, загалом спрощено процедуру передачі в оренду об’єктів державної та комунальної власності.

Передача в оренду державного та комунального майна, згідно з проектом закону, замість застарілої процедура проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні в електронній торговій системі.

Проектом закону передбачається утворення двох переліків — “Перелік першого типу” (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) або “Перелік другого типу” (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Законопроектом визначено ключові етапи процедури передачі в оренду державного та комунального майна, що забезпечуватимуть прозорість, конкурентність та максимальну економічну віддачу державі та місцевим органам влади від надання свого майна в оренду.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить оптимізувати законодавство з питань оренди державного і комунального майна, удосконалити механізми та процедури передачі державного та комунального майна в оренду, прискорити вказані процеси, підвищити економічну ефективність проведення аукціону права оренди та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.

В ході підготовки законопроекту до другого читання профільний комітет отримав 97 поправок, з яких 59 було враховано.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 1055-1 про оренду державного і комунального майна.

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