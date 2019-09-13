Нардепи ухвалили за основу законопроект про оренду держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №1055-1 про оренду державного і комунального майна. Відповідне рішення підтримали 296 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про оренду державного та комунального майна направлений на суттєве удосконалення, спрощення і скорочення процедур оренди такого майна для досягнення прозорості та відкритості цього процесу, залучення широкого кола інвесторів до нього.
У проекті ЗУ “Про оренду державного та комунального майна”, як вказують його ініціатори, встановлено принципово новий порядок передачі державного та комунального майна в оренду, крім того, загалом спрощено процедуру передачі в оренду об’єктів державної та комунальної власності.
Передача в оренду державного та комунального майна, згідно з проектом закону, замість застарілої процедура проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні в електронній торговій системі.
Проектом закону передбачається утворення двох переліків - “Перелік першого типу” (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) або “Перелік другого типу” (Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).
Законопроектом визначено ключові етапи процедури передачі в оренду державного та комунального майна, що забезпечуватимуть прозорість, конкурентність та максимальну економічну віддачу державі та місцевим органам влади від надання свого майна в оренду.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить оптимізувати законодавство з питань оренди державного і комунального майна, удосконалити механізми та процедури передачі державного та комунального майна в оренду, прискорити вказані процеси, підвищити економічну ефективність проведення аукціону права оренди та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.
При цьому нардепи ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекти до другого читання. Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроекту до порядку денного.
Нагадаємо, Рада збирається змінити перелік заборонених до приватизації об'єктів.